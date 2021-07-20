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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Судьба Маколея Калкина, буллинг и педофилы: что грозит блогерам в подгузниках

ребенок - соцсети

Беспрерывное размещение фото детей в интернете и отдельные страницы малышей в соцсетях стали обычным явлением. Многие украинские мамы и папы спешат поделиться кадрами первых шагов и интересных моментов, связанных с жизнью их детей, сознательно или неосознанно превращая своих малышей в блогеров в подгузниках.

Двойная жизнь с ранних лет — оффлайн и онлайн — может негативно отразиться на воспитании и будущем таких детей. Какие существуют риски, Фактам ICTV рассказала психолог Мария Крицкая.

— Зачем родители активно размещают фото и видео своих детей в сети?

— Размещение фотографий ребенка в сети — с точки зрения психологии может быть потребностью в одобрении, признании. Лайки — это оценки. И когда человек показывает фото ребенка, он получает это одобрение и подтверждение, что его малыш лучше, и он также хороший родитель. То есть это определенное самоутверждение.

Также здесь мы можем говорить о компенсации. Некоторые родители могут испытывать негативные эмоции, связанные с новым ритмом жизни или же новыми нагрузками, а также тем, что их друзья и знакомые могут больше отдыхать, путешествовать. Они могут таким образом показывать, что их жизнь такая же интересная, они занимаются чем-то значимым.

Психолог Мария Крицкая

— А заработок?

— Да, иногда это заработок. Некоторые мамы и папы не могут зарабатывать с помощью своих умений или талантов, поэтому они начинают использовать ребенка в этих целях. Детские страницы всегда вызывают немалый интерес, поскольку пользователям всегда интересно смотреть на проект или на что-то, что развивается. С детьми эта динамика хорошо прослеживается.

— Как ведение таких страниц, размещение фото может отразится на ребенке?

— Когда родители чрезмерно увлечены желанием запечатлеть момент на фото, они теряют прелесть общения с ребенком. Это влияет и на психику малыша, и на общение между ним и мамой или папой.

Если теряется контакт, ребенок становится более тревожным, неспокойным, потому что он видит, что для родителя есть что-то более важное, чем он сам. В будущем могут возникнуть проблемы с воспитанием таких детей.

— Какие конкретные последствия могут быть? Может ли “залайканный” с детства малыш вырасти эгоистом, быть надменным?

— Такой риск существует, но он связан не с тем, что у такого ребенка есть соцсети, а с тем, что родители, чтобы сделать хороший кадр, могут постоянно потакать такому малышу,  окружать его излишним вниманием, покупать ему все, тогда существует  риск развития чрезмерной эгоцентричности.

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— Волнует вопрос фото на горшке, в ванночках. Как такой контент может повлиять на жизнь ребенка?

— Когда эти дети начнут пользоваться социальными сетями, они смогут посмотреть, что публиковали их родители. Фотографии на горшке, в обнаженном виде могут увидеть сверстники, это может стать причиной для насмешек, буллинга. Это может создавать трудности в общении со сверстниками.

Здесь важно обсудить с ребенком, как он относится к этим фото, вызывают ли они у него чувство стыда. Важно, чтобы ребенок почувствовал, что он сам принимает решения, что он хозяин ситуации.

— А педофилы?

— Важно помнить, что те фото, которые выкладываются в сеть, доступны широкому кругу людей. Об этом должны помнить все и соблюдать основы сексуальной безопасности в интернете. Это должны осознавать взрослые, публикуя фото детей в обнаженном виде.

Позже они должны объяснить детям, что интимные фото, где видны определенные части тела, нельзя выкладывать на всеобщее обозрение или делиться ими с другими людьми. Иначе ребенок может в результате различных манипуляций делиться такими кадрами, отправлять их, то есть стать жертвой шантажа.

 

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Публикация от ПСИХОЛОГ ХАРЬКОВ & ОНЛАЙН (@masha_psychologist)

— Вспоминается ситуация с актером популярного фильма Сам дома Маколеем Калкиным, который был очень успешен в детстве и не смог сделать карьеру во взрослом возрасте. Ситуация с блогерством с ранних лет не аналогична?

— Маколей Калкин в интервью постоянно говорил о том, что у него украли детство. Он проводил время на душных съемочных площадках вместо того, чтобы гулять с другими детьми. Для ребенка норма — играть, быть свободным, общаться. Искусственность ситуации, постоянные фотосъемки могут вызывать напряжение и повлиять на успешность в будущем.

Также это может повлиять на способность ребенка адекватно себя оценивать. Сложно научить малыша принимать свою личность, свое тело и лицо нормально в условиях, когда ребенок всегда видит идеальный мир — 10 платьев, макияж, прически.

Родителям нужно доносить, что существует разница между жизнью и социальными сетями, что социальные сети — это красивая картинка, а жизнь немного другая.

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— Что вы бы рекомендовали родителям, которые чрезмерно увлеклись трансляцией жизни своего малыша онлайн?

— Сейчас социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, а для наших детей они будут естественным способом коммуникации.

Я бы рекомендовала родителям искать баланс между тем, чтобы жить моментом, наслаждаться общением, уделять внимание ребенку, и фотографиями и размещением их в соцсетях.

Также нужно самим родителям осознавать и доносить своим детям, что в сети транслируется не реальная жизнь, а красивые и яркие моменты, чтобы это не занижало им самооценку. В приоритете должны быть интересы ребенка, а не желание сделать хороший кадр.

Фото: Pixabay

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