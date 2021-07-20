После обновления Министерством здравоохранения Украины эпидемических показателей стало понятно, что Одесская и Тернопольская области не соответствуют зеленой зоне.
В этих областях динамика госпитализаций — красная, хотя обе области находятся в зеленой зоне карантина.
В Одесской области вчера она составила 50,3%, а в Тернопольской — 88,9%.
Напомним, что уровень общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или с подозрением на него должен составлять не более 50%.
Однако, чтобы области перевели в красную зону, нужны, как минимум, 2 показателя. Поэтому Одесская и Тернопольская области пока остаются в зеленой зоне, как и все остальные.
Сейчас все регионы Украины находятся на плато заболеваемости коронавирусом, из-за чего могут “взорваться” вспышками, считает эксперт. Когда это произойдет, пока неизвестно.