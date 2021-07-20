Искусственное сердце, разработанное французской компанией Carmat, пересадили человеку. Операцию осуществили пациенту в итальянском Неаполе.

Для этого компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом Aeson. Об этом официально объявили 19 июля, поэтому акции компании на фондовом рынке стремительно подорожали.

Пресс-служба Carmat отметила, что сделанная операция знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

До этой имплантации ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований. Операция стоила €150 тыс. Ее оплатила региональная система здравоохранения.

Пациент-донор получил временное сердце. Aeson будет работать несколько месяцев, пока пациент будет ждать трансплантацию живого органа.

Искусственное сердце Aeson создано для пациентов, которые имеют терминальную бивентрикулярную сердечную недостаточность. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.

В июле компания Carmat объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в США. Операцию провели в рамках клинического исследования в больнице Университета Дюка в Дареме. Управление по санитарному надзору после этого одобрило предстоящие операции для 10 пациентов.

Сейчас аппарат Aeson продолжают тестировать в клинических условиях. В 2019 году промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них в течение шести месяцев могли ожидать дальнейшей трансплантации сердца. Такие операции проводили также в Дании, Чехии и Казахстане.

В декабре 2020 года компания получила разрешение от Европейского Союза на продажу искусственного сердца. Компания боролась за официальное одобрение 10 лет.