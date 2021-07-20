Харьковская область получила партию вакцины от коронавируса производства Moderna.

По информации пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, 20 июля 2021 года 60 тыс. доз вещества доставлены в Харьковский областной аптечный склад.

— 60 тыс. доз область получила для вакцинации первой дозой, — говорится на сайте органа.

В то же время в целом регион должен получить 120 тыс. доз вакцины.

Еще 60 тыс. препарата в область доставят в течение трех недель.

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18 июля 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила партию вакцины от коронавируса Moderna.

Вещество предоставило правительство США. Препарат предназначен для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Иммунизация происходит двумя дозами препарата, интервал — 28 дней.

Вакцина требует специальных условий хранения, соответствующего температурного режима. Неоткрытые флаконы можно хранить в холодильниках, защищенных от света, температура — от 2°C до 8°C до 30 дней. После извлечения из холодильников неоткрытые флаконы вакцины хранятся при температуре от 8°C до 25°C до 24 часов.

Источник: Харьковская ОГА

Фото: Харьковская ОГА