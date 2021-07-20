Не все клещи являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний. Статистика свидетельствует, что только каждый второй клещ действительно опасен. Не всегда человек может увидеть или почувствовать, что его укусил клещ. Ведь, когда он присасывается, то впрыскивает анестезирующее вещество, поэтому все проходит безболезненно. Однако не всегда бесследно.

— Если вас укусил клещ, зараженный болезнью Лайма, то через 10-14 дней на том месте возникает эритема — покраснение, — объясняет врач-инфекционист Виктор Петров. — Но его можно не заметить, если оно не на виду. И так болезнь будет развиваться дальше.

Какие же симптомы у болезни Лайма, на что обратить внимание?

Симптомы Лайма:

эритема на месте укуса;

головная боль;

озноб;

тошнота;

температура;

боли в мышцах и суставах;

выраженная слабость;

быстрая утомляемость;

сонливость.

Если заболевание не лечить, развиваются осложнения со стороны нервной системы, сердца.

Обычно, попав на кожу человека, паразит около 30 минут ищет место, где присосаться. Поэтому за этот период его можно легко обнаружить.