Канада открывает границы для вакцинированных иностранцев — дата

Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут посетить Канаду с туристической целью уже с 7 сентября. Об открытии границ сообщила министр здравоохранения страны Пати Хайду.

— Учитывая все большее количество вакцинированных и уменьшение случаев инфицирования в Канаде мы можем безопасно начать открывать границы. Постепенный подход к отмене ограничений позволит нашим органам здравоохранения следить за ситуацией с Covid-19 как внутри страны, так и за границей, — отметила она.

Но в правительстве Канады добавили, что обязательным условием для въезда даже для полностью вакцинированных граждан будет наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки.

Между тем Латвия уже открыла границы для украинцев, если те предоставят справку о том, что недавно переболели коронавирусом.

Если этих документов нет, то необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не более, чем за трое суток до пересечения границы, или теста на антиген, проведено не более, чем за сутки до въезда.