Киев до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения Covid-19 в Украине. По состоянию на 20 июля за сутки в столице зафиксировали 228 новых случаев коронавируса.

За сутки в городе удалось выздороветь 203 людям, а за все время — 207 750. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло четыре человека, а в целом — 5 221.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: