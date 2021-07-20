Во Всемирный день тортов найдем самый полезный из них. Торт – это символ дня рождения, ассоциация с праздником, хорошим настроением, а полезный торт – с хорошим здоровьем. А могут ли быть в принципе полезные торты? Давайте посмотрим.

Экскурс в историю

Многие помнят, что когда-то в магазинах в основном продавались бисквитно-кремовые торты, в которых бисквит (мука, сахар, яйца) перемежался с масляным кремом (сливочное масло с сахаром) внутри и нагромождением кремовых роз сверху.

Дома пекли торты с тестом на маргарине и с кремом из домашней сметаны или сгущенки с тем же сливочным маслом. Поэтому торт представлял собой этакую сладкую и жирную бомбу замедленного действия.

Ведь только недавно ученые сообщили, что и сахар, и жиры постепенно приводят в негодность сосуды и вызывают воспаления в организме. А те, кто злоупотребляет сладостями, особенно промышленного производства, страдают атеросклерозом, сахарным диабетом и нарушением работы печени. Это как минимум.

Сейчас к животным жирами присоединились трансжиры и процесс уничтожения здоровья ускорился.

Какой выход? Не есть торты.

Но без торта праздник – не праздник, а жизнь без сладостей — пресна и скучна.

Совет диетолога

Даже врач-диетолог Оксана Скиталинская пишет на своей страничке в Facebook, что съесть кусочек торта можно, но при определенных условиях и не всем.

— Если человек подвижный, не имеет лишнего веса, показатели его здоровья (сахар, холестерин) в норме, печень не увеличена, то он может себе позволить излишество в виде сладкого пирога, — считает врач-диетолог. — Один раз его организм справится со сладкой интервенцией. Глюкоза, попавшая в клетки его организма, будет использована как источник энергии.

Запомнили?

— А если человек имеет лишний вес, колебание артериального давления, повышенный холестерин и сахар, любит сладкое, ведет малоподвижный образ жизни, ему есть сладости нельзя, — уверена диетолог.

И вот почему: вместо энергии глюкоза образует свободные радикалы, фруктозу и другие вредные молекулы, которые будут разрушать белки в организме (мелкие сосуды и аорту, нервы, хрусталик, почки, кожу и мозг). И этот процесс долгосрочный, а при регулярном поступлении в организм сладкого – постоянный. То есть, сам того не подозревая, человек разрушит свое здоровье окончательно.

Так что перед тем, как съесть торт, проанализируйте свое состояние и решайте, как вам поступить.

Полезные торты все же есть

Но если прислушаться к вегетарианцам и веганам, то вполне можно найти компромисс: праздновать что-либо с тортом, приготовленным из полезных продуктов.

Низкокалорийные, не очень сладкие торты (и нечасто, – Ред.) можно приготовить с минимальным количеством муки и сахара. Можно обойтись и без жиров. Вариантов множество.

Основа полезного торта

В классических рецептах тортов используется мука высшего качества, то есть очищенная и отбеленная (самая вредная).

В полезных диетологи рекомендуют использовать для коржей:

ореховую муку (миндаль, грецкий орех, фундук). Она, кстати, не содержит глютена.

муку из сухих ягод черемухи

кукурузную муку или крахмал

взбитые белки

кокосовую стружку

Вместо сахара можно добавить мед или стевию (растение-сахарозаменитель).

Полезные кремы, глазури и пропитки

С начинкой, пропиткой и кремом все проще.

Для крема используем:

йогурт

нежирную сметану

творожную массу

сливочный сыр с желатином или агар-агаром

фруктовое пюре (благодаря пектинам, оно желируется само)

растительные сливки (воздушные и легко заменят сливочное масло в креме)

фрукты и ягоды

аквафаба (жидкость от консервированного горошка или бульон после варки нута).

Пропитки. Вместо сахарного сиропа используем кленовый, сок сладких ягод. А можно и несладкие кофе или чай.

Тем, кто любит шоколадные торты и крем, нужно использовать шоколад с высоким содержанием какао-порошка (не менее 70%).

Глазурь. Для глазури лучше брать горький натуральный шоколад, кленовый сироп, ягодное желе.

Торты можно готовить без выпекания. Летом в рецептах лучше использовать различные ягоды.

Рецепт черничного чизкейка

Основа

молотые сухарики или песочное печенье – 300 г

масло сливочное – 80 г

Крем

сыр сливочный – 500 г

сливки – 200 мл

сахар – 150 г

черника свежая – 400 г

желатин – 18 г

Желе

черничный сок – 200 мл

желатин – 10 г

Приготовление:

Желатин для желе залейте черничным соком и оставьте на 60 мин.

Сливочное масло растопите, добавьте в сухари и тщательно перемешайте.

Массу выложите в разъемную форму, равномерно распределите по дну формы и утрамбуйте. Поставьте в холодильник.

Отложите 200 г ягод черники для украшения

Желатин нагрейте на медленном огне до полного растворения. Остудите.

Сливки взбейте с сахаром до образования устойчивых пиков.

Добавьте сливочный сыр. Перемешайте.

Влейте в полученную массу желатин, хорошо перемешайте.

Добавьте оставшиеся ягоды черники и осторожно перемешайте венчиком, чтобы ягоды распределились в массе равномерно.

Выложите массу на основу из сухарей. Разровняйте и отправьте в морозилку на 10 мин, чтобы масса схватилась.

Пока масса стоит в морозилке, замоченный в соке желатин нагрейте до полного растворения, но не доводите до кипения. Остудите.

Чернику разложите по всей поверхности чизкейка. Аккуратно налейте на ягоды тонкий слой остывшего до комнатной температуры желе и снова отправьте форму в морозилку на несколько минут. Это нужно, чтобы ягоды не всплыли, когда выльем все желе.

Вылейте оставшееся желе сверху и поставьте чизкейк в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Перед тем, как раскрывать форму, прогрейте ее боковые части феном, тогда края торта будут ровными.

Употребление шоколада может принести немало пользы организму, однако есть и риски: в случае переедания могут начаться проблемы со здоровьем.