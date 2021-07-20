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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Полезные торты: творог и ягодное желе вместо масляного крема

торт

Во Всемирный день тортов найдем самый полезный из них.  Торт – это символ дня рождения, ассоциация с праздником, хорошим настроением, а полезный торт – с хорошим здоровьем. А могут ли быть в принципе полезные торты? Давайте посмотрим.

Экскурс в историю

Многие помнят, что когда-то в магазинах в основном продавались бисквитно-кремовые торты, в которых бисквит (мука, сахар, яйца) перемежался с масляным кремом (сливочное масло с сахаром) внутри и нагромождением кремовых роз сверху.

Дома пекли торты с тестом на маргарине и с кремом из домашней сметаны или сгущенки с тем же сливочным маслом. Поэтому торт представлял собой этакую сладкую и жирную бомбу замедленного действия.

Ведь только недавно ученые сообщили, что и сахар, и жиры постепенно приводят в негодность сосуды и вызывают воспаления в организме. А те, кто злоупотребляет сладостями, особенно промышленного производства, страдают атеросклерозом, сахарным диабетом и нарушением работы печени. Это как минимум.

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Сейчас к животным жирами присоединились трансжиры и процесс уничтожения здоровья ускорился.

Какой выход? Не есть торты.

Но без торта праздник – не праздник, а жизнь без сладостей — пресна и скучна.

Совет диетолога

Даже врач-диетолог Оксана Скиталинская пишет на своей страничке в Facebook, что съесть кусочек торта можно, но при определенных условиях и не всем.

— Если человек подвижный, не имеет лишнего веса, показатели его здоровья (сахар, холестерин) в норме, печень не увеличена, то он может себе позволить излишество в виде сладкого пирога, — считает врач-диетолог. — Один раз его организм справится со сладкой интервенцией. Глюкоза, попавшая в клетки его организма, будет использована как источник энергии.

Запомнили?

 — А если человек имеет лишний вес, колебание артериального давления, повышенный холестерин и сахар, любит сладкое, ведет малоподвижный образ жизни, ему есть сладости нельзя, — уверена диетолог.

И вот почему: вместо энергии глюкоза образует свободные радикалы, фруктозу и другие вредные молекулы, которые будут разрушать белки в организме (мелкие сосуды и аорту, нервы, хрусталик, почки, кожу и мозг). И этот процесс долгосрочный, а при регулярном поступлении в организм сладкого – постоянный. То есть, сам того не подозревая, человек разрушит свое здоровье окончательно.

Так что перед тем, как съесть торт, проанализируйте свое состояние и решайте, как вам поступить.

Полезные торты все же есть

Но если прислушаться к вегетарианцам и веганам, то вполне можно найти компромисс: праздновать что-либо с тортом, приготовленным из полезных продуктов.

Низкокалорийные, не очень сладкие торты (и нечасто, – Ред.) можно приготовить с минимальным количеством муки и сахара. Можно обойтись и без жиров. Вариантов множество.

Основа полезного торта

В классических рецептах тортов используется мука высшего качества, то есть очищенная и отбеленная (самая вредная).

В полезных диетологи рекомендуют использовать для коржей:

  • ореховую муку (миндаль, грецкий орех, фундук). Она, кстати, не содержит глютена.
  • муку из сухих ягод черемухи
  • кукурузную муку или крахмал
  • взбитые белки
  • кокосовую стружку

Вместо сахара можно добавить мед или стевию (растение-сахарозаменитель).

Полезные кремы, глазури и пропитки

С начинкой, пропиткой и кремом все проще.

Для крема используем:

  • йогурт
  • нежирную сметану
  • творожную массу
  • сливочный сыр с желатином или агар-агаром
  • фруктовое пюре (благодаря пектинам, оно желируется само)
  • растительные сливки (воздушные и легко заменят сливочное масло в креме)
  • фрукты и ягоды
  • аквафаба (жидкость от консервированного горошка или бульон после варки нута).

Пропитки. Вместо сахарного сиропа используем кленовый, сок сладких ягод. А можно и несладкие кофе или чай.

Тем, кто любит шоколадные торты и крем, нужно использовать шоколад с высоким содержанием какао-порошка (не менее 70%).

Глазурь. Для глазури лучше брать горький натуральный шоколад, кленовый сироп, ягодное желе.

Торты можно готовить без выпекания. Летом в рецептах лучше использовать различные ягоды.

Рецепт черничного чизкейка

Основа

  • молотые сухарики или песочное печенье – 300 г
  • масло сливочное – 80 г

Крем

  • сыр сливочный – 500 г
  • сливки – 200 мл
  • сахар – 150 г
  • черника свежая – 400 г
  • желатин – 18 г

Желе

  • черничный сок – 200 мл
  • желатин – 10 г

Приготовление:

  • Желатин для желе залейте черничным соком и оставьте на 60 мин.
  • Сливочное масло растопите, добавьте в сухари и тщательно перемешайте.
  • Массу выложите в разъемную форму, равномерно распределите по дну формы и утрамбуйте. Поставьте в холодильник.
  • Отложите 200 г ягод черники для украшения
  • Желатин нагрейте на медленном огне до полного растворения. Остудите.
  • Сливки взбейте с сахаром до образования устойчивых пиков.
  • Добавьте сливочный сыр. Перемешайте.
  • Влейте в полученную массу желатин, хорошо перемешайте.
  • Добавьте оставшиеся ягоды черники и осторожно перемешайте венчиком, чтобы ягоды распределились в массе равномерно.
  • Выложите массу на основу из сухарей. Разровняйте и отправьте в морозилку на 10 мин, чтобы масса схватилась.
  • Пока масса стоит в морозилке, замоченный в соке желатин нагрейте до полного растворения, но не доводите до кипения. Остудите.
  • Чернику разложите по всей поверхности чизкейка. Аккуратно налейте на ягоды тонкий слой остывшего до комнатной температуры желе и снова отправьте форму в морозилку на несколько минут. Это нужно, чтобы ягоды не всплыли, когда выльем все желе.
  • Вылейте оставшееся желе сверху и поставьте чизкейк в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Перед тем, как раскрывать форму, прогрейте ее боковые части феном, тогда края торта будут ровными.

Употребление шоколада может принести немало пользы организму, однако есть и риски: в случае переедания могут начаться проблемы со здоровьем.

Фото: Depositphotos

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