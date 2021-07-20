Во Всемирный день тортов найдем самый полезный из них. Торт – это символ дня рождения, ассоциация с праздником, хорошим настроением, а полезный торт – с хорошим здоровьем. А могут ли быть в принципе полезные торты? Давайте посмотрим.
Экскурс в историю
Многие помнят, что когда-то в магазинах в основном продавались бисквитно-кремовые торты, в которых бисквит (мука, сахар, яйца) перемежался с масляным кремом (сливочное масло с сахаром) внутри и нагромождением кремовых роз сверху.
Дома пекли торты с тестом на маргарине и с кремом из домашней сметаны или сгущенки с тем же сливочным маслом. Поэтому торт представлял собой этакую сладкую и жирную бомбу замедленного действия.
Ведь только недавно ученые сообщили, что и сахар, и жиры постепенно приводят в негодность сосуды и вызывают воспаления в организме. А те, кто злоупотребляет сладостями, особенно промышленного производства, страдают атеросклерозом, сахарным диабетом и нарушением работы печени. Это как минимум.
Сейчас к животным жирами присоединились трансжиры и процесс уничтожения здоровья ускорился.
Какой выход? Не есть торты.
Но без торта праздник – не праздник, а жизнь без сладостей — пресна и скучна.
Совет диетолога
Даже врач-диетолог Оксана Скиталинская пишет на своей страничке в Facebook, что съесть кусочек торта можно, но при определенных условиях и не всем.
— Если человек подвижный, не имеет лишнего веса, показатели его здоровья (сахар, холестерин) в норме, печень не увеличена, то он может себе позволить излишество в виде сладкого пирога, — считает врач-диетолог. — Один раз его организм справится со сладкой интервенцией. Глюкоза, попавшая в клетки его организма, будет использована как источник энергии.
Запомнили?
— А если человек имеет лишний вес, колебание артериального давления, повышенный холестерин и сахар, любит сладкое, ведет малоподвижный образ жизни, ему есть сладости нельзя, — уверена диетолог.
И вот почему: вместо энергии глюкоза образует свободные радикалы, фруктозу и другие вредные молекулы, которые будут разрушать белки в организме (мелкие сосуды и аорту, нервы, хрусталик, почки, кожу и мозг). И этот процесс долгосрочный, а при регулярном поступлении в организм сладкого – постоянный. То есть, сам того не подозревая, человек разрушит свое здоровье окончательно.
Так что перед тем, как съесть торт, проанализируйте свое состояние и решайте, как вам поступить.
Полезные торты все же есть
Но если прислушаться к вегетарианцам и веганам, то вполне можно найти компромисс: праздновать что-либо с тортом, приготовленным из полезных продуктов.
Низкокалорийные, не очень сладкие торты (и нечасто, – Ред.) можно приготовить с минимальным количеством муки и сахара. Можно обойтись и без жиров. Вариантов множество.
Основа полезного торта
В классических рецептах тортов используется мука высшего качества, то есть очищенная и отбеленная (самая вредная).
В полезных диетологи рекомендуют использовать для коржей:
- ореховую муку (миндаль, грецкий орех, фундук). Она, кстати, не содержит глютена.
- муку из сухих ягод черемухи
- кукурузную муку или крахмал
- взбитые белки
- кокосовую стружку
Вместо сахара можно добавить мед или стевию (растение-сахарозаменитель).
Полезные кремы, глазури и пропитки
С начинкой, пропиткой и кремом все проще.
Для крема используем:
- йогурт
- нежирную сметану
- творожную массу
- сливочный сыр с желатином или агар-агаром
- фруктовое пюре (благодаря пектинам, оно желируется само)
- растительные сливки (воздушные и легко заменят сливочное масло в креме)
- фрукты и ягоды
- аквафаба (жидкость от консервированного горошка или бульон после варки нута).
Пропитки. Вместо сахарного сиропа используем кленовый, сок сладких ягод. А можно и несладкие кофе или чай.
Тем, кто любит шоколадные торты и крем, нужно использовать шоколад с высоким содержанием какао-порошка (не менее 70%).
Глазурь. Для глазури лучше брать горький натуральный шоколад, кленовый сироп, ягодное желе.
Торты можно готовить без выпекания. Летом в рецептах лучше использовать различные ягоды.
Рецепт черничного чизкейка
Основа
- молотые сухарики или песочное печенье – 300 г
- масло сливочное – 80 г
Крем
- сыр сливочный – 500 г
- сливки – 200 мл
- сахар – 150 г
- черника свежая – 400 г
- желатин – 18 г
Желе
- черничный сок – 200 мл
- желатин – 10 г
Приготовление:
- Желатин для желе залейте черничным соком и оставьте на 60 мин.
- Сливочное масло растопите, добавьте в сухари и тщательно перемешайте.
- Массу выложите в разъемную форму, равномерно распределите по дну формы и утрамбуйте. Поставьте в холодильник.
- Отложите 200 г ягод черники для украшения
- Желатин нагрейте на медленном огне до полного растворения. Остудите.
- Сливки взбейте с сахаром до образования устойчивых пиков.
- Добавьте сливочный сыр. Перемешайте.
- Влейте в полученную массу желатин, хорошо перемешайте.
- Добавьте оставшиеся ягоды черники и осторожно перемешайте венчиком, чтобы ягоды распределились в массе равномерно.
- Выложите массу на основу из сухарей. Разровняйте и отправьте в морозилку на 10 мин, чтобы масса схватилась.
- Пока масса стоит в морозилке, замоченный в соке желатин нагрейте до полного растворения, но не доводите до кипения. Остудите.
- Чернику разложите по всей поверхности чизкейка. Аккуратно налейте на ягоды тонкий слой остывшего до комнатной температуры желе и снова отправьте форму в морозилку на несколько минут. Это нужно, чтобы ягоды не всплыли, когда выльем все желе.
- Вылейте оставшееся желе сверху и поставьте чизкейк в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.
Перед тем, как раскрывать форму, прогрейте ее боковые части феном, тогда края торта будут ровными.
Употребление шоколада может принести немало пользы организму, однако есть и риски: в случае переедания могут начаться проблемы со здоровьем.