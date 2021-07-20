В Украине необходимо уделять достаточно внимания инфекционным стационарам, ведь, кроме пандемии коронавируса, страна может столкнуться с другими вызовами.

Об этом во время брифинга 20 июля 2021 года сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней Николаевского областного совета Светлана Федорова.

— Наша страна является страной хронических эпидемий. На примере нашей области — мы пережили холеру, корь. В любой области в любое время возможна вспышка кишечных инфекций, менингита, лептоспироза, ботулизма. Инфекционный стационар всегда должен быть в боевой готовности, — отметила Светлана Федорова.

При этом, по ее словам, очень часто необходимую помощь во время таких болезней нельзя оказать в многопрофильных больницах.

— Если нет большой пандемии, это не значит, что нет локальных вспышек, люди не болеют другими инфекционными патологиями, которые нельзя лечить в многопрофильных больницах, — добавила она.

Из-за незначительного спада коронавируса фиксируется определенное забывание инфекционных стационаров, но этого нельзя допускать, считает специалист.