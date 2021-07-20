В Китае официально отменили штрафы за рождение третьего ребенка. Теперь семьям разрешили иметь большее количество детей.

Государственный совет КНР опубликовал решение 20 июля 2021 года, сами же изменения были приняты 26 июня.

Согласно им, в стране в рамках совершенствования политики в области рождаемости для содействия долгосрочному и сбалансированному развитию населения отменяются любые санкции за рождение третьего малыша.

Кроме того, теперь в Китае устанавливаются вспомогательные меры для поощрения родов.

С 1979 года в Китае действовало ограничение, которое запрещало паре иметь больше одного ребенка. Его приняли из-за роста количества населения и перегруженности природных ресурсов страны, в частности земельных и водных.

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Такой демографическая политика была до 2013 года, когда часть мер ослабили. В стране разрешили заводить двоих детей тем семьям, в которых один из родителей был единственным ребенком.

В 2015 году Китай полностью отказался от такой политики и разрешил всем семьям иметь двоих детей.

Источник: Xinhua