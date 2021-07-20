Мир все больше отдаляется от окончания пандемии, заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керкхове.

Это обусловлено появлением новых штаммов вируса, несоблюдением мер профилактики и недостатком вакцин.

Она сообщила, что на прошлой неделе количество новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5% (в Европе — на 21%), а летальных исходов — на 1%.

— Мы находимся в очень опасной ситуации, – сказала она. – Ситуация становится все более и более сложной, и мы все дальше от завершения этой пандемии, нежели следовало бы на данный момент.

Стремительный рост заболеваемости увеличивает опасность возрождения пандемии и вызывает потрясения на фондовом рынке.

Президент США Джо Байден в своем выступлении заявил, что восстановление американской экономики зависит от того, удастся ли контролировать пандемию. По его словам, 40% новых случаев заболевания зафиксированы в штатах, где очень низок уровень вакцинации.

— Пожалуйста, сделайте прививку, – призвал Байден. – Вакцинируйтесь сейчас!

Количество госпитализаций с Covid-19 за последний месяц возросло на 21%: с 16 тыс. до более 19 тыс.

Летальность увеличилась до 250 случаев в день.

Темпы вакцинации снизились. В сравнении с апрелем, когда вакцинировалось более 2 млн в день, сейчас прививаются по 400 тыс. американцев. Свыше 90 млн человек не воспользовались правом на вакцинацию.