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Вікторія Яснопольська |

Опасные игрушки: ребенок проглотил семь магнитиков, которые застряли в кишечнике

игрушки

Хирурги Киевской областной детской больницы после оперативного вмешательства извлекли из кишечника маленького пациента семь магнитов, которые когда-то были частью детской игрушки.

История умалчивает, как родители догадались привести ребенка на обследование, поскольку жалоб на самочувствие у мальчика не было. Скорее всего, взрослые недосчитались составных частей детской игрушки, которые, как выяснилось, он проглотил за 17 дней до визита к врачам.

Действительно, рентгенологическое исследование позволило обнаружить в кишечнике ребенка магниты, которые не продвигались в течение 10 дней. Это и стало показанием к оперативному вмешательству.

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В хоте операции хирурги диагностировали сращение стенки тонкой кишки, где было обнаружено четыре магнита, со стенкой слепой кишки, где находились еще три магнита.

Посторонние предметы были благополучно удалены. С кишечником проведены все необходимые манипуляции. В итоге обошлось без опасных осложнений.

Мораль этой истории такова. Родители должны максимально ответственно относиться к вопросу покупки игрушек. Прежде всего нужно убедиться в том, что они соответствуют возрасту ребенка, имеют сертификат качества и не представляют опасности.

Детям раннего возраста лучше не предлагать игрушки с мелкими, некачественно зафиксированными деталями, в том числе и магнитами. Развивать мелкую моторику безопаснее всего под наблюдением взрослых.

Источник: galka.if.ua

Фото: Depositphotos

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