Во Львове 2-летний ребенок случайно выпил средство для мытья духовки. В результате девочка получила химические ожоги пищевода на желудке.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет в социальных сетях.

— Наша маленькая пациентка – 2-летняя девочка из Львова. Она случайно выпила средство для мытья духовки. Родители — большие молодцы, не растерялись и сразу примчались с дочкой в больницу. Перед этим мама успела хорошо напоить ребенка водой, и это помогло уменьшить последствия, — отметили в медучреждении.

Мать девочки также взяла в больницу бутылку от средства, которое попало в организм ребенка. Врачи промыли ребенку желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение.

— За три недели мы сделали ей обследование, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Маленькой повезло — все обошлось консервативным лечением, — говорит торакальный хирург Олег Ленив.

Врачи утверждают, что лечить такие види ожогов бывает очень сложно. Несмотря на своевременную первую помощь, лечение не всегда дает желаемый результат — ребенок не может есть и глотать слюну.

Сейчас девочка уже может есть самостоятельно, но ей больно глотать. Она находится дома, но впереди еще будут обследования.

Что делать, если ребенок выпил бытовую химию

вызываете “скорую” или везете ребенка в больницу сами (здесь скорость имеет значение);

поите ребенка большим количеством воды, можно дать молоко и сорбенты (если есть);

никакой рвоты! То есть не сегодня, это не пищевое отравление. Если вызвать рвоту, то вещество, вызвавшее ожог, повторно травмирует пищевод, это усугубляет ситуацию;

по дороге захватываете баночку, из которой выпил ребенок или фотографируете ее этикетку на телефон. Это позволит врачу лучше всего подобрать средство для промывания и нейтрализовать действие химии.

Недавно в эту же больницу попал одномесячный малыш с ранами во рту. Врачи подозревали дифтерию, но это оказался химический ожог от зеленки. Подробнее об этом случае — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Львовская областная клиническая больница Охматдет