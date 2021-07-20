Во Львове 2-летний ребенок случайно выпил средство для мытья духовки. В результате девочка получила химические ожоги пищевода на желудке.
Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет в социальных сетях.
— Наша маленькая пациентка – 2-летняя девочка из Львова. Она случайно выпила средство для мытья духовки. Родители — большие молодцы, не растерялись и сразу примчались с дочкой в больницу. Перед этим мама успела хорошо напоить ребенка водой, и это помогло уменьшить последствия, — отметили в медучреждении.
Мать девочки также взяла в больницу бутылку от средства, которое попало в организм ребенка. Врачи промыли ребенку желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение.
— За три недели мы сделали ей обследование, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Маленькой повезло — все обошлось консервативным лечением, — говорит торакальный хирург Олег Ленив.
Врачи утверждают, что лечить такие види ожогов бывает очень сложно. Несмотря на своевременную первую помощь, лечение не всегда дает желаемый результат — ребенок не может есть и глотать слюну.
Сейчас девочка уже может есть самостоятельно, но ей больно глотать. Она находится дома, но впереди еще будут обследования.
Что делать, если ребенок выпил бытовую химию
- вызываете “скорую” или везете ребенка в больницу сами (здесь скорость имеет значение);
- поите ребенка большим количеством воды, можно дать молоко и сорбенты (если есть);
- никакой рвоты! То есть не сегодня, это не пищевое отравление. Если вызвать рвоту, то вещество, вызвавшее ожог, повторно травмирует пищевод, это усугубляет ситуацию;
- по дороге захватываете баночку, из которой выпил ребенок или фотографируете ее этикетку на телефон. Это позволит врачу лучше всего подобрать средство для промывания и нейтрализовать действие химии.
Недавно в эту же больницу попал одномесячный малыш с ранами во рту. Врачи подозревали дифтерию, но это оказался химический ожог от зеленки. Подробнее об этом случае — читайте на Фактах ICTV.