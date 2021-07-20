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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Плановая вакцинация и Covid-уколы: каким должен быть интервал между прививками

вакцинація

Специалисты рекомендуют делать плановую вакцинацию от других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса.

Такой позиции придерживаются представители Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

При необходимости этот срок можно сократить до 14 дней.

В то же время такие рекомендации не касаются прививок по экстренным показаниям, их можно проводить в любое время, независимо от уколов от коронавируса.

Если возникают сомнения относительно графика вакцинации, стоит дополнительно проконсультироваться с врачом.

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Первоначально уколы получили медики, военнослужащие, правоохранители и сотрудники образования.

За этот период привили 2 717 790 человек, из них первую дозу получили 2 717 788 граждан, в общем иммунизированы 1 461 875 человек.

В течение первых трех месяцев кампания по иммунизации продолжалась медленно, но в июне темпы удалось ускорить.

Эксперты считают, что их и в дальнейшем нужно наращивать из-за распространения в мире индийского штамма коронавируса (Дельта). Если этого не сделать, в стране может быть очередная вспышка заболеваемости.

Источник: НСЗУ

Фото: Depositphotos

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