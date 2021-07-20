Из-за пандемии коронавируса, карантина, дистанционного обучения детей 2020 год стал самым тяжелым в эмоциональном плане для части людей. Как свидетельствуют данные глобального исследования, он установил рекорды по уровню стресса, гнева, беспокойства и печали среди жителей планеты.

Согласно Глобальному индексу эмоций Gallup 2021, фиксировалось увеличение уровня стресса среди взрослого населения, он достиг самых высоких показателей за последние 15 лет.

При этом в первую очередь под ударом оказались женщины, которые находились дома с маленькими детьми.

Уровень стресса увеличился в половине из 116 стран, в которых проводилось исследование.

Негативные эмоции у людей вызывали болезнь и смерти от коронавируса, а также экономические последствия пандемии.

— Половина из тех, кто работал во время пандемии, заявили, что они зарабатывали меньше денег из-за коронавируса, а 32% людей сообщили, что потеряли работу, — говорится в результатах исследования.

При этом такие тенденции наблюдались не во всех странах. Например, уровень стресса среди граждан достиг 66% в Перу (максимальный показатель для государства), а в Кыргызстане он был минимальным — 13%.