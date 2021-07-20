По состоянию на 20 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 245 275 случаев коронавируса, а за сутки — 598. Среди них – 23 ребенка и 13 медработника.

Всего в Украине от вируса умерло 52 756 человек, за день – 25 человек. В больницы с Covid-19 потрепали 279 пациентов.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 181 925 украинцам, за сутки – 540.

За последние 24 часа совершили 42 411 тестирований (методом ПЦР – 21 459, методом ИФА – 8 387), и 12 565 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 11 182 527 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

г.Киев — 228 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 4 случая;

Днепропетровская область — 32 случая;

Донецкая область — 48 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 14 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область — 6 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 35 случаев;

Львовская область — 20 случаев;

Николаевская область — 4 случая;

Одесская область — 35 случаев;

Полтавская область — 15 случаев;

Ровенская область — 3 случая;

Сумская область — 35 случаев;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 18 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Вакцинация в Украине

За сутки, 19 июля, в Украине от коронавируса вакцинировали 81 015 человек. Одну дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы — 30 748 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили одну дозу – 2 717 788 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 461 875 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 179 663 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавирус в Украине по состоянию на 19 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 244 677 случаев вируса, за сутки – 182.