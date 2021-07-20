Существуют различные степени присасывания клеща. Если он только сел на тело и начал свое грязное дело, то его еще можно удалить самостоятельно.

Но делать это необходимо специальными крючками, которые продаются в аптеке или медицинских центрах.

Есть такие у вас? Нет. Поэтому врач-инфекционист Виктор Петров советует все же обратиться в травмпункт. Или к специалисту, который продезинфицированными инструментами в асептических условиях удалит этого клеща правильно.

— После того, как клеща вытащили, несите его в лабораторию на анализ, — говорит Виктор Петров. — Будет очень хорошо узнать, не инфицирован ли этот клещ боррелиозом, или болезнью Лайма.

Каждый второй клещ переносит инфекцию. И если вам достался “чистый”, то и бояться нечего. Но если клещ инфицирован возбудителем боррелиоза, вам следует обратиться к семейному врачу или к инфекционисту, чтобы тот назначил антибиотикотерапию для профилактики развития болезни.

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Конечно, можно не делать диагностику клещу, а подождать 10 дней и самому сдать кровь на анализ, но таким образом вы теряете время. Лечение в этом случае будет длительным и болезненным (если вам назначат антибиотики в инъекциях).

Иногда, очень редко, клещи могут быть очень опасными и переносить возбудителей сразу нескольких болезней. Поэтому не стоит пренебрегать советами врачей об исследовании клещей, укусивших вас.