В Украине 20 июля людей начинают прививать вакциной от коронавируса производства Moderna. Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга обратился к медицинским работникам, относительно ее использования.

— Вакцину поставляют во флаконах, которые, по инструкции производителя, рассчитаны на 13-15 доз. Во время распределения и передачи этого препарата от инициативы COVAX нам посчитали, что в каждом флаконе 14 доз, — отметил он.

По словам министра, на флаконе написано, что в нем есть 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь именно такое количество доз.

— Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона, — призвал он.

Сейчас в Украине уже работают 3 127 кабинетов прививок, более 200 центров массовой вакцинации и более чем 800 обученных мобильных бригад.

Ляшко добавил, что 19 июля во время селекторного совещания главам областных советов поручили открыть вакцинальные центры в каждом районном центре, наладить сотрудничество с руководителями объединенных территориальных общин и обеспечить подвоз людей к центрам.

Также В Минздраве объявили о начале пятого этапа вакцинации от коронавируса в Украине. С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят получить прививку, смогут это сделать.