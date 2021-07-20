Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 20 июля 2021

В мире по состоянию на 20 июля подтвердилось 191,8 млн случаев Covid-19, а за сутки – 199 тыс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 245 275 случаев коронавируса, а за сутки — 598. Среди них – 23 ребенка и 13 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

В Украине начался пятый этап вакцинации от Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 20 июля.

После обновления Минздравом эпидемических показателей стало понятно, что Одесская и Тернопольская области не соответствуют зеленой зоне. В этих областях динамика госпитализаций — красная, хотя обе области находятся в зеленой зоне карантина. В Одесской области вчера она составила 50,3%, а в Тернопольской — 88,9%.

В Украине работают над обновлением клинических протоколов. Этим вопросом занимается Министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ подготовила аналитический документ Варианты лучших практик для разработки клинических протоколов в Украине.

Всплеск после выходных в Украине, отмена карантина в Англии: Covid-новости 20 июля / 2 фотографии

Коронавирус в мире

Канаду полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут посетить с туристической целью уже с 7 сентября. Об открытии границ сообщила министр здравоохранения страны Пати Хайду.

В Англии для входа в ночные клубы и некоторые другие учреждения нужно будет подтвердить введение двух доз вакцины против Covid-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с конца сентября, как только все взрослые смогут получить две прививки, Covid-сертификаты станут обязательными во всей стране.