В Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. В связи с этим всем желающим получить прививку больше не нужно записываться через портал или приложение Дія.

Об этом сообщил сервис Дія в социальных сетях.

— Регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно. Сегодня начинается пятый этап Национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие — независимо от возраста и других факторов, — отметили в сервисе.

Также они добавили, что в течение всей вакцинальной кампании в Украине через приложение Дія на прививку записались 698 тыс. украинцев. Из них более 40% уже вакцинировались от Covid-19.

20 июля Министерство объявило о начале последнего этапа вакцинальной кампании. С 21 июля все люди старше 18 лет, которые хотят получить прививку, смогут это сделать.

Вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации или же, если люди записаны в очередь как организованный коллектив, может приехать мобильная бригада.

Источник: Дія

Фото: Дія