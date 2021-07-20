Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Вакцина для всех взрослых: в Украине начался пятый этап Covid-иммунизации

вакцинація

В Украине начался пятый этап вакцинации от Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 20 июля.

— С 21 июля все люди старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от коронавирусной болезни, — отметил он.

По словам Ляшко, вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации или же, если люди записаны в очередь как организованный коллектив, может приехать мобильная бригада.

Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центре массовой вакцинации, а также получить прививку можно будет в живой очереди.

— Украина начинает не только новый этап вакцинации, мы начинаем побеждать Covid-19. Поэтому призываю всех как можно скорее защититься от вируса, сделав прививку, — добавил министр.

Сейчас в Украине уже есть четыре вакцины от коронавируса: Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, CoronaVac китайского производителя Sinovac, AstraZeneca и Spikevax производства Moderna. Ляшко заверил, что эти препараты предотвращают тяжелое течение Covid-19. Некоторые из них на 90% защищают от новых штаммов вируса.

Читайте
Вакцинация препаратом Moderna даст возможность получить международный сертификат - Ляшко

С начала вакцинальной кампании Украина получила уже около 8 млн доз. На этой неделе еще 3,3 млн вакцин доставят во все регионы.

За сутки, 19 июля, в Украине вакцинировали от Covid-19 81 015 человек. Одну дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированные – 30 748 человек. Всего в стране провели 4 179 663 прививок.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка