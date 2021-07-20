В Украине работают над обновлением клинических протоколов. Этим вопросом занимается Министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства. ВОЗ подготовила аналитический документ Варианты лучших практик для разработки клинических протоколов в Украине.

— Его разработали на поддержку Украины в процессе стандартизации медико-санитарной помощи и стратегических закупок услуг через адаптацию международных клинических руководств и разработку национальных клинических протоколов, — отметили в Минздраве.

В министерстве утверждают, что для Украины стандартизация медицинской помощи через внедрение руководств по клинической практике является приоритетом.

С октября по февраль 2021 года ВОЗ проводила исследования, чтобы оценить варианты, которые Минздрав должен рассмотреть для реализации процесса разработки национальных клинических руководств. По результатам анализа, эксперты поняли, что есть общая поддержка пересмотра клинических установок с переходом от простого перевода к более структурированному процессу системной адаптации установок.

Также организация проанализировала нормативно-правовую базу и провела опрос представителей основных учреждений, чтобы понять их мысли по качественной реализации национальной системы клинических исследований.

В документе также есть информация об опыте ЕС относительно плана разработки установок. В Минздраве добавили, что они имеют амбициозный план обновления за короткое время большого количества клинических протоколов для приоритетных состояний. Создание соответствующей системы потребует инвестиций.

В апреле Минздрав утвердил новый протокол лечения от коронавируса. Так, пациентам, которые имеют подозрения на Covid-19 имеют легкое течение болезни, запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.