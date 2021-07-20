Ученые Калифорнийского университета в США проверили, как сообщения о летальных случаях вследствие заражения Covid-19 со временем утратили остроту восприятия, в сравнении с началом пандемии, и как это повлияло на поведение людей в условиях продолжающегося эпидемиологического кризиса.

В начале 2020 года, когда пандемия Covid-19 только разгоралась, люди старались неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: постоянно мыли руки, не выходили из дома, придерживались социальной дистанции.

Но спустя 11 месяцев общество начало игнорировать предупреждения о потенциальных опасностях заражения коронавирусной инфекцией. Чем же чревата подобная потеря бдительности?

— Прежде всего нам нужно понять, как и почему страшные новости о здоровье со временем потеряли влияние, несмотря на быстрорастущее количество умерших от Covid-19, — отметила докторант по коммуникациям и ведущий автор статьи Ханна Стивенс.

Исследователи изучили реакцию людей на новости о Covid-19 в одном из социальных мессенджеров. И пришли к пониманию, что градус тревоги и эмоционального сочувствия по поводу смертей от Covid-19 заметно упал.

— Covid-19 оставил неизгладимый след в истории. И теперь пришло время подумать, что пошло не так, чтобы мы могли лучше общаться во время будущих кризисов в сфере здравоохранения. И даже сейчас, когда Дельта-вариант становится все более распространенным, — говорит Стивенс.

В течение 11 месяцев команда использовала компьютеризированную методологию для анализа уровней лингвистической тревожности в сотнях новостных статей о Covid-19 в мессенджере. Затем они сопоставили результаты с количеством погибших от Covid-19 в Соединенных Штатах.

Исследование показывает необходимость глубже понять, как повторно привлечь внимание общественности и мотивировать ее к действиям в условиях продолжающейся чрезвычайной ситуации, уверены авторы научной работы.

По их глубокому убеждению, проверка эффективности различных стратегий информирования о рисках для здоровья вполне может означать разницу между жизнью и смертью в будущем.