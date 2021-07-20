Для входа в ночные клубы Англии и некоторые другие учреждения нужно будет подтвердить введение двух доз вакцины против Covid-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с конца сентября, как только все взрослые смогут получить две прививки, Covid-сертификаты станут обязательными в Англии.

— До конца сентября, когда все люди старше 18 лет получат шанс получить двойную прививку, мы планируем сделать полную вакцинацию условием входа в ночные клубы и другие места, где собирается большая толпа, — сказал он.

Это решение он объявил меньше чем через 18 часов после того, как почти все карантинные ограничения были официально отменены, что позволило открыть клубы и положило конец обязательным маскам и социальному дистанцированию.

Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу постоянного риска, который несут ночные клубы. В воскресенье тысячи гуляк были зафиксированы на танцах в клубах по всей стране, когда они праздновали День свободы.

Будут ли исключения?

Да. Люди, которые имеют настоящие медицинские причины, почему они не могут сделать прививку, не подлежат этой схеме. Подробная информация о том, кто будет включен в эту схему, еще не опубликована.

Почему это происходит?

По нескольким причинам. Одна из них связана с возможностью массового заражения Covid в толпе молодых, часто невакцинированных людей, находящихся в тесноте в закрытых помещениях.

Конец сентября выбран для того, чтобы все, кто старше 18 лет, сделали обе прививки, а дополнительные две недели нужны, чтобы у людей появились антитела. Такая политика также обеспечит мощный стимул для вакцинации молодых людей.

Что нового?

Сейчас обязательные двойные прививки необходимы для многих международных поездок, как с точки зрения требований въезда в другие страны, так и для избежания карантина при возвращении из-за границы. Но это будет первый случай, когда внутренний Covid-сертификат будет обязательным для доступа в определенные заведения внутри страны.

Будут ли входить в перечень пабы и другие заведения, пока неизвестно, но не исключено, что впоследствии войдут.

Введение внутренних Covid-сертификатов позволит работникам важных профессий, таких как медицинский персонал, избегать самоизоляции, если они находились в тесном контакте с кем-то, кто имел положительные результаты на Covid.

Это будет касаться работников аэропортов, транспортников и людей, занятых поставкой еды, воды, электроэнергии и лекарств.

Латвия открыла границы для въезда туристов из Украины. Такое решение было принято государственной пограничной службой страны согласно списку Центра контроля и профилактики заболеваний. В частности, по прибытии в Латвию гражданам Украины необходимо предоставить Covid-сертификаты стран-членов Евросоюза, или Швейцарии и Великобритании о полном курсе вакцинации.