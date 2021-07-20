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Вікторія Яснопольська |

Европа начала процедуру оценки французской Covid-вакцины Sanofi

коронавирус

Решение Европейского агентства по лекарственным средствам для человека основано на предварительных результатах лабораторных исследований и первых клинических испытаниях на взрослых.

Европейское агентство по лекарственным средствам для человека (CHMP) инициировало процедуру оценки вакцины против Covid-19, разработанной международной французской фармацевтической компанией Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis).

Sanofi является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций мира с представительствами в более чем 100 странах, со штаб-квартирой в Париже.

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Как стало известно, решение Европейского агентства по лекарственным средствам для человека основано на предварительных результатах лабораторных исследований и первых клинических исследованиях на взрослых.

Неклинические данные предполагают, что вакцина способна спровоцировать выработку антител, которые влияют на вирус Sars-CoV-2, который вызывает Covid-19, и может помочь защитить от инфекции.

Агентство будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли выгоды нового препарата возможные риски.

Источник: la Repubblica

Фото: Depositphotos

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