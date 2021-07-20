Секс — важная часть отношений между партнерами. Это особая связь, которая способна улучшить физическое и моральное самочувствие человека.

Интимная жизнь с постоянным партнером поднимает тонус всего организма и как профилактический метод показана любому здоровому человеку.

Сексолог и гинеколог Мария Щербак рассказала Фактам ICTV о пользе секса для здоровья и как на организм влияет его отсутствие.

Что такое интимные отношения

Интимные отношения — это глубоко личные и скрытые от посторонних глаз отношения между очень близкими людьми. В обычном смысле интимные отношения — это прежде всего секс. Но в общем понимании — это отношения между людьми, которые имеют духовную близость, схожие интересы и секс.

Стремление к интимной близости не имеет возрастных ограничений. Сексуальная активность в течение жизни — это сильный индикатор здорового старения и жизнеспособности.

Как секс влияет на здоровье

По словам сексолога, польза от секса для здоровья очень велика как для женщин, так и для мужчин.

— Но важно всегда помнить о безопасном сексе, а также о чувствах к человеку. Тогда пользу можно расценивать как на физическом, так и на психологическом уровне, — говорит врач.

Секс защищает женщину от фибромиомы матки, а мужчину — от простатита. Интимные отношения также способны повышать иммунитет. По словам врача, секс — это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, ведь во время близости сердцебиение постепенно учащается, таким образом мы размеренно тренируем сердечную мышцу. Это также тонизирует сосуды, так как во время прелюдии сосуды расширяются, а после оргазма они сужаются.

Таким образом кровь циркулирует быстрее и насыщается кислородом. Это ускоряет обмен веществ и улучшает качество кожи.

По словам врача, секс положительно влияет на память и моторику.

— Если о психологическом состоянии, тогда это избавление от бессонницы, улучшение настроения благодаря гормонам — эндорфин, адреналин и кортизон, и в общем психологического качества жизни, — рассказала Щербак.

Интимные отношения также могут улучшать самооценку, ведь во время регулярного секса женщины чувствуют себя желанными и привлекательными, а мужчины — уверенными, полноценными и без комплексов.

Почему важно получать оргазм

— Оргазм важен для получения психологической разрядки, а также для улучшения межличностных отношений в паре, — говорит врач.

Как отсутствие секса влияет на здоровье

По словам сексолога, полный, добровольный отказ от интима может больше сказаться на психологическом здоровье человека. Это будет влиять на настроение и возможности жить полноценной жизнью.

Длительное отсутствие секса вредит репродуктивной функции. Например, если мужчина долго не имеет близости, тогда в половых органах начинаются застойные процессы, что может привести к бесплодию. Постепенно количество сперматозоидов будет уменьшаться, из-за этого зачать ребенка в будущем будет сложнее.

У женщин отсутствие регулярного секса может повлиять на прогестерон, участвующий в зачатии.

— Самое главное — это забота о своем здоровье физическом, а именно предотвращение и защита тела от физического насилия. И это очень важно! — подчеркнула она.

Врач предостерегла от сексуальных контактов с “первыми встречными”. Ведь незнакомый человек может унизить или оскорбить морально. Это может остаться с человеком на всю жизнь. Поэтому важно сформировать психоэмоциональную защиту.

Секс-игрушки для улучшения здоровья

Одни из самых популярных игрушек для здоровья — это вагинальные шарики, тренажер Кегеля, массажер для простаты, менструальные чаши и многоразовые тампоны.

Значительно улучшить качество секса могут и лубриканты. Они помогают получать удовольствие от секса, а не терпеть сухость, боль и дискомфорт.

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