В Одесской области фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом. Специалисты отмечают рост уровня госпитализаций на 50%.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Сейчас появляется стабильный тренд на рост заболеваемости. Это только происходит в Одесской области, где за последнюю неделю уровень госпитализаций вырос на 50%, — отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, на такие процессы нужно начинать реагировать уже сейчас.

Кроме того, как отметил спикер, в целом в Украине недельное количество новых случаев и госпитализаций начало расти — до плюс 5%.

Сейчас средний уровень госпитализации в стране — 6,9 на 100 тыс. населения. При этом в Одесской области он — 12,6, что в два раза больше.

В Сумской области уровень госпитализаций также находится на высоком уровне — 13,2. Однако этот показатель стабилен в течение довольно длительного времени, из-за этого специалисты не классифицируют его как локальную вспышку коронавируса в Украине.

Источник: Киевская школа экономики (KSE)