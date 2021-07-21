Украина договорилась о поставке 13 млн доз вакцины от коронавируса, вещество должно прибыть в страну до конца лета 2021 года.

Об этом во время заседания правительства 21 июля 2021 года сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих, — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр призвал граждан активно делать прививки от вируса, тем самым защищая здоровье — свое и близких.

Также он напомнил о старте пятой волны вакцинации от коронавируса в Украине, которая началась 21 июля.

Это пятый и последний этап в рамках национальной кампании по иммунизации украинцев от Covid-19. Прививки могут получить все желающие украинцы старше 18 лет, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и люди, которые подались на статус беженца или уже получили его.

При этом в стране пока не делают прививки детям, хотя в некоторых других странах этот процесс уже активно проходит. Также в никоторых странах вакцинируют беременных.