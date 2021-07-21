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Лариса Божко |

60% госпитализированных с Covid-19 не были вакцинированы — британское правительство

реанимация

В последние дни в Великобритании  значительно увеличилось количество госпитализаций с Covid-19.

Сообщая об этом, главный научный советник правительства Патрик Валанс ошибочно указал, что 60% госпитализированных — люди, получившие две дозы вакцины.

Но позже он в  Twitter скорректировал свои слова и признал, что данные были ошибочными. На самом деле 60% госпитализированных не были привиты.

— Исправление статистики, которую я дал на пресс-конференции сегодня, 19 июля, — опубликовал он. — Около 60% госпитализаций от Covid — это люди не с двумя дозами вакцины, а невакцинированные.

Он также добавил, что уровень госпитализации может подняться до 1 тыс. в день.

— Но показатели должны быть ниже прежних благодаря вакцинации, — заявил он.

Он добавил, что это не удивительно, потому что вакцины не на 100% эффективны.

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По данным Bloomberg, в Великобритании вакцинировались 61,6% граждан, из них две дозы получили 53,9%. А 19 июля в стране полностью отменили карантин. Теперь британцам разрешено ходить без масок и не соблюдать социальной дистанции.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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