Многие родители впадают в отчаяние, когда после приезда на отдых у ребенка начинают проявляться признаки недомогания: вялость, капризность, невысокая температура. Что такое акклиматизация и сколько она длится? Что делать в таких случаях — как облегчить акклиматизацию и можно ли ее предупредить? Обо всем этом Факты ICTV расспросили семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Начнем с того, что акклиматизация – необязательное явление во время отдыха. С большей долей вероятности она проявится, если ребенок переместится в другой климатический режим, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, от резкой смены климата, например, когда из зимы приезжают в лето, страдают не только дети, но и взрослые. Однако малыши с их еще не сформированным иммунитетом подвержены влиянию таких температурных перепадов в гораздо большей степени.

Как правило, в таких случаях врачи рекомендуют дать ребенку отдохнуть после многочасового перелета. А ближе к вечеру первого дня — немного погулять с ним по берегу моря или на территории отеля.

Понятно, что каждый ребенок переносит акклиматизационный период по-разному. Одним достаточно 1-2 дней, чтобы полностью обжиться в новом климате, другим для этого нужна минимум неделя.

Симптомы акклиматизации у детей:

незначительное повышение температуры;

вялость;

заметное снижение активности;

тошнота, иногда со рвотой.

В дорожной аптечке родителей обязательно должен быть жаропонижающий препарат, который понадобится, если температура превысит 38,5. Если у ребенка есть хронические заболевания, нужно быть готовыми к их обострению.

Но при все при этом, полагает врач общей практики, не нужно заранее бояться акклиматизации, и уж тем более отменять долгожданный отдых. Заботливым папам и мамам следует знать, что в конечном итоге акклиматизация идет их ненаглядному чаду только на пользу. Ведь благодаря акклиматизации организм ребенка укрепляется, закаляется, вырабатывает умение адаптироваться к другому климату.