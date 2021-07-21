Новое исследование ученых Северо-Западного университета в США показало, что употребление кофе и большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от Covid-19.

По мнению авторов, это первое исследование по изучению роли конкретного рациона питания в профилактике Covid-19.

— Питание человека влияет на иммунитет. А иммунная система играет ключевую роль в восприимчивости человека к инфекционным заболеваниям, включая Covid-19, — убеждена старший автор, доцент кафедры профилактической медицины Мэрилин Корнелис.

Используя данные Британского биобанка, исследователи изучили связь между диетическим поведением в 2006-2010 годах и инфекциями Covid-19 в марте-декабре 2020 года, до того, как Covid-вакцины стали доступны.

Ученые сосредоточились на: 1) факторах питания, данные по которым были доступны и ранее влияли на иммунитет; 2) самооценке потребления кофе, чая, овощей, фруктов, жирной рыбы, обработанного мяса и красного мяса. Также было проанализировано воздействие грудного молока в раннем возрасте.

Результаты исследования показали, что:

несколько чашек кофе в день снижают риск заражения Covid-19 примерно на 10%;

в день снижают риск заражения Covid-19 примерно на 10%; не менее 0,67 порции овощей в день (приготовленных или сырых, за исключением картофеля) связано с более низким риском заражения Covid-19;

в день (приготовленных или сырых, за исключением картофеля) связано с более низким риском заражения Covid-19; потребление обработанного мяса всего лишь 0,43 порции в день связано с более высоким риском заражения Covid-19;

всего лишь 0,43 порции в день связано с более высоким риском заражения Covid-19; кормление грудью в младенчестве снижает риск заражения Covid-19 на 10% по сравнению с отсутствием грудного вскармливания.

Хотя исследование показывает, что диета снижает риск заболевания, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует именно вакцины как наиболее эффективный способ предотвратить болезнь Covid-19, особенно тяжелые формы и летальные исходы.