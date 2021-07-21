Согласно новому исследованию Массачусетского технологического института, если каждый медик в США будет использовать новую маску N95 для каждого пациента в течение шести месяцев, общее количество требуемых масок составит около 7,4 млрд штук стоимостью 6,4 млрд долларов США. Это 84 млн килограммов отходов, что эквивалентно 252 самолетам Boeing 747. Впечатляющая статистика, не правда ли?

С момента начала пандемии Covid-19 маски для лица стали незаменимым средством индивидуальной защиты для медицинских работников. Особенно большим спросом пользуются одноразовые маски N95 с встроенным фильтром.

Американские ученые рассчитали, что обеззараживание масок N95, чтобы медицинские работники могли носить их более одного дня, снизит затраты и экологические отходы как минимум на 75% по сравнению с использованием новой маски при каждой встрече с пациентом.

— Подходы, включающие аспекты многоразового использования, обеспечивают не только наибольшую экономию затрат, но и значительное сокращение отходов, — говорит старший автор исследования, доцент кафедры машиностроения Джованни Траверсо.

На ранних этапах пандемии Covid-19 масок N95 не хватало. Во многих больницах медицинские работники были вынуждены носить одну маску в течение всего дня вместо того, чтобы переходить на новую для каждого пациента. Позже некоторые больницы начали использовать системы стерилизации масок с использованием паров перекиси водорода. Это позволяло носить одну маску в течение нескольких дней.

В прошлом году Траверсо и его коллеги начали разработку многоразовой маски N95, сделанной из силиконовой резины и содержащей фильтр N95, который можно либо выбросить, либо стерилизовать после использования. Маска сконструирована таким образом, чтобы ее можно было стерилизовать нагреванием или отбеливателем и затем многократно использовать.

По словам Траверсо, хотя стоимость и воздействие на окружающую среду являются важными факторами, которые необходимо учитывать, эффективность масок должна быть приоритетом.

Что бы мы ни использовали, мы должны быть уверены, что это защитит нас и других, убежден ученый.