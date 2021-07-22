Почти 15 тыс. лет мировые ледники хранят бесценную информацию, в том числе микробиологическую, которая помогает раскрыть историю климата и предсказать его изменения в будущем.

Микробы из ледников сегодня активно изучают ученые. Они утверждают, что процесс этот осложняется факторами низкой биомассы исходного материала и потенциального загрязнения.

Исследователи постоянно расширяют перечень процедур отбора проб с использованием контролируемых экспериментов с искусственным льдом. Уже удалось адаптировать ранее установленные подходы исследования ДНК с низкой биомассой для изучения вирусов, хранящихся в ледниках.

Эксперименты с контролируемым отбором проб резко снизили количество чужеродных организмов, включая бактерии, вирусы и свободную ДНК, до фонового уровня.

Все эти усилия расширяют возможности отбора микробиологических проб и вирусов из ледников и представляют собой настоящий прорыв в вирусные сообщества и их функции в среде древних ледников.

Такие методы и наборы данных потенциально могут позволить исследователям начать включать ледниковые микробы и вирусы в цепочку связей с прошлым и настоящим изменением климата в географически разнообразных регионах мира.

Источник: BMC