В мире могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут быть опаснее варианта Дельта. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус во время выступления на 138 сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, пандемию Covid-19 удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

— Чем больше распространение, тем больше вариантов Covid-19 появится с потенциалом стать даже опаснее, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет уклониться от вакцин и вернуть нас в самое начало, — отметил он.

Глава ВОЗ утверждает, что пандемию можно взять под контроль, если вакцины между странами будут распределены равноправно. Сейчас более 3 млн доз вакцин в мире уже использовали. Но 75% из них применили лишь в около 10 странах. А в странах с низким доходом только 1% людей получили по меньшей мере одну дозу.

К концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — не менее 70%. Если выполнить это задание, то можно побороть пандемию.

— Наша цель — глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Здесь необходимы срочные меры, — добавил он.

Гебрейесус напомнил, что эффективно контролировать вспышки коронавируса можно благодаря рациональному тестированию, отслеживанию контактов, введению карантина и прочее.

Он призвал людей носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения и мыть руки.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, в ближайшее время на территории Украины заболеваемость Covid-19 может начать расти взрывными темпами.

В течение нескольких недель фиксируется рост основных показателей – количества положительных ПЦР тестов, госпитализированных украинцев и прироста новых больных на 16,6%, 4,9% и 7,3% соответственно.

Источник: IOC Media