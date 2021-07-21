Из-за жары увеличивается риск потери сознания или ухудшения состояния здоровья среди граждан. В то же время плохо может стать прямо на улице, из-за чего человек может лежать без сознания.

В Минздраве озвучили рекомендации оказания первой помощи людям без сознания на улице.

В ведомстве советуют не быть равнодушными и не проходить мимо таких граждан. Но в то же время стоит заботиться о собственной безопасности: перед тем, как подходить близко, стоит убедиться, нет ли угрозы — агрессивных знакомых потерпевшего, животных, опасных предметов рядом.

К пострадавшему следует обратиться, если он не отвечает, надо проверить его дыхание.

— Положа руку на грудь, наблюдайте за подъемом грудной клетки в течение 10 секунд. За это время вы должны увидеть и почувствовать по меньшей мере два подъема грудной клетки (вдохи), — рекомендуют в Минздраве.

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Вместе с тем не нужно наклоняться к нему близко, ведь существует риск передачи вирусной инфекции.

Если дыхание фиксируется, то нужно перевернуть человека без сознания на бок и вызвать скорую (номер 103) или службу экстренной помощи (номер 112).

В случае отсутствия дыхания надо провести сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

— Для проведения закрытого массажа сердца необходимо оголить грудную клетку, затем зафиксируйте руки в замок, разместите их в центре грудной клетки и выпрямите руки в локтевых суставах. Делайте 30 нажатий основой нижней ладони на центр грудной клетки с частотой 100-120 нажатий в минуту (примерно два нажатия за одну секунду) на глубину 5-6 см. Обязательно следите за тем, чтобы грудная клетка расправлялась полностью после каждого вашего нажатия, но при этом не отрывайте руки от груди пострадавшего, — объясняют в ведомстве.

В то же время делать искусственное дыхание необязательно.

Прекратить СЛР можно, если пострадавший пришел в себя, или прибыли медики.