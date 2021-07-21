По состоянию на 21 июля 2021 года в мире подтвердили более 192,4 млн случаев коронавируса, в Украине таких больных 2 245 930. В целом на планете вирус унес жизни более 4,1 млн людей, в Украине за время пандемии — 52 769 летальных случаев.

Коронавирус в Украине

По сравнению с началом недели в Украине немного ухудшилась эпидситуация. В стране выявили 655 новых случаев болезни. Также рост уровня госпитализации наблюдается в Одесской области.

Однако такие тенденции не позволяют пока говорить о вспышке коронавируса в стране.

— Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке, — сообщили представители Киевской школы экономики (KSE).

В стране с вирусом продолжают бороться с помощью вакцинации. 21 июля стартовал пятый и последний этап в национальном плане иммунизации населения от Covid-19.

Кто сможет сделать прививки:

все желающие украинцы старше 18 лет;

иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине;

люди, которые подались на статус беженца или уже получили его.

Коронавирус в мире

В мире эпидситуация не такая радужная. Во Франции началась четвертая волна коронавируса, в стране преобладает штамм Дельта, сообщают местные власти.

При этом в ВОЗ предупреждают о распространении более опасных штаммов.

— Чем больше распространение, тем больше вариантов Covid-19 появится с потенциалом стать даже опаснее, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В других странах мира с вирусом также борются с помощью вакцинации, при этом иммунизированным гражданам позволяют не соблюдать определенные меры. Однако это не касается людей с ослабленным иммунитетом.

Также в отдельных государствах переходят к иммунизации все новых и новых категорий. Например, в Дании прививки разрешили делать беременным женщинам.