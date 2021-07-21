В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Это последний этап в национальном плане иммунизации населения от Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кто может вакцинироваться

все желающие украинцы старше 18 лет;

иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине;

люди, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

Записаться на прививку можно в ближайший пункт или центр массовой вакцинации. Все контакты и адреса центров можно найти по ссылке или же спросить по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

— Если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти, обратитесь к вашему работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или выберите ближайший пункт или центр вакцинации. Контакты региональных координаторов можно получить в департаменте здравоохранения ОГА/КГГА, — отметили в министерстве.

Организованные коллективы, где есть более 50 желающих вакцинироваться, могут вызвать мобильную бригаду по месту работы, воспользовавшись номером контакт-центра.

В Минздраве отметили, что люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, также могут вакцинироваться. Для этого нужно позвонить в контакт-центр или же обратиться к семейному врачу, чтобы мобильная бригада приехала домой.

На пятом этапе украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут получить прививку от коронавируса в отдельных пунктах вакцинации.

Также стоит помнить, что записываться в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение Дія уже не нужно, ведь каждый желающий может записаться непосредственно на саму прививку.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, все вакцины от коронавируса, которые использует Украина, способны предотвратить тяжелое течение болезни.

Уже позади четыре этапа вакцинации от коронавируса в Украине. На первом рассчитывали привить 367 тыс. людей, которые имели высокие риски инфицирования. Это врачи, которые непосредственно имели отношение к Covid-больным. Второй этап охватывал около 2,2 млн человек. Вакцинировались те, кто имел высокие риски инфицирования и все, кто предоставляет медицинские услуги.

Во время третьего этапа иммунизироваться должны были 7,2 млн человек с высоким риском инфицирования, рисками осложнений и люди, которые работают в сферах поддержки безопасности и жизнедеятельности государства. То же самое и на четвертом этапе, но охват уже 11 млн.

На пятом этапе охват 13 млн человек. Он предполагает, что все приоритетные группы населения получили прививки, и сейчас начнут вакцинировать всех граждан в возрасте от 18 до 59 лет.

По состоянию на 20 июля в Украине за все время вакцинальной кампании полностью получил прививки 1 501 291 человек.

Фото: КГГА