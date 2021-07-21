Хирурги из больницы Университета Дьюка недавно пересадили полное искусственное сердце (TAH) 39-летнему мужчине, у которого внезапно возникла сердечная недостаточность. В отличие от обычных искусственных сердечных трансплантатов, TAH полностью имитирует человеческое сердце, обеспечивая реципиенту большую независимость после операции, говорится в пресс-релизе университета.

Разработанный французской компанией Carmat TAH состоит из двух желудочковых камер и четырех биологических клапанов, благодаря чему протез не только напоминает человеческое сердце, но и функционирует, как одно целое.

Сердцебиение создается с помощью исполнительной жидкости, которую пациент носит в специальной сумке. А сердце накачивается микронасосами в ответ на потребности пациента, определяемые датчиками и микропроцессорами на самом сердце. Два выхода соединяют искусственное сердце с аортой, которая является главной артерией кровеносной системы, а также с легочной артерией, которая насыщает легкие кислородом.

Реципиент сейчас стабилен и находится под наблюдением в больнице. Его сердце все еще подключено к консоли больничной помощи (HCC), чтобы можно было контролировать его работу.

В дальнейшем мужчине придется носить с собой сумку весом почти четыре килограмма, состоящую из контроллера и двух заряжаемых аккумуляторных блоков, работающих примерно четыре часа, прежде чем потребуется подзарядка.

Устройство уже было одобрено для использования в Европе. Но предназначено только в качестве моста для пациентов, у которых диагностирована терминальная стадия бивентрикулярной сердечной недостаточности, и которые, вероятно, перенесут трансплантацию сердца в ближайшие 180 дней.

Университет Дьюка начал трансплантацию сердец от доноров, умерших от сердечной недостаточности, но реанимировал их у пациентов-реципиентов. Проведя более 50 таких операций только за 2021 год, больница смогла сократить среднее время трансплантации сердца до 82 дней.

Будучи одной из шести крупных клиник в США, которые предоставляют услуги по пересадке сердца, эта больница уже помогает сократить время ожидания и количество смертей, которые происходят в ожидании трансплантации сердца.

Источник: Interesting Engineering