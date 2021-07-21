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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

О национальной вспышке Covid-19 пока говорить рано — KSE

коронавірус

В Украине уже не фиксируется снижение уровня заболеваемости коронавирусом, в то же время за неделю вырос уровень госпитализаций, однако о вспышке в стране пока говорить рано.

Об этом сообщили представители Киевской школы экономики (KSE).

— Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке, — говорится в сообщении KSE.

Сейчас занятость коек для больных коронавирусом остается на самом низком уровне за весь 2021 год.

В стране заняты только 7% коек с кислородом и 12% реанимационных.

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Если говорить о вспышке заболеваемости коронавирусом, то она фиксируется в Одесской области. Там значительно вырос уровень госпитализаций за последнюю неделю.

В других регионах страны ситуация относительно стабильна.

Источник: Киевская школа экономики (KSE)

Фото: Depositphotos

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