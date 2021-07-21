Ни один из граждан не застрахован от вторичного утопления, состояния, когда после того, как человека спасли из воды и оказали ей первую помощь, он возвращается домой и вскоре умирает.

Такое случается из-за того, что в легких человека остается вода, из-за чего возникает отек органа. Особенно бдительными нужно быть родителям, которые отдыхают с детьми.

— Можно “откачать” ребенка, но часть воды все равно остается в легких, и постепенно она вызывает их отек. Сначала он не создает проблем для организма, но через несколько часов или дней может привести к смерти, — говорится в сообщении Всеукраинского союза парамедиков.

Чтобы избежать таких осложнений, специалисты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций.

Как предотвратить вторичное утопление:

учить ребенка хорошо плавать с ранних лет;

постоянно наблюдать за ребенком, который находится в воде, даже если он хорошо плавает;

мгновенно реагировать на странное поведение ребенка в воде (например, голова запрокинута назад, он пытается удержаться на поверхности, глаза открыты, но взгляд “стеклянный”);

маленьких детей не отпускать дальше, чем длина вытянутой руки;

во время ухудшения состояния по каким-либо причинам сразу забрать ребенка из воды, самостоятельно осмотреть его, при необходимости обратиться к врачу.

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В то же время если малыш тонул, и ему оказали первую помощь, все равно нужно быть бдительным и реагировать на определенные симптомы, среди них:

затрудненное дыхание;

нехарактерная для ребенка усталость;

странное поведение;

непрерывный кашель,

дискомфорт в грудной клетке.

Специалисты рекомендуют родителям ребенка, который тонул, все равно обратиться к врачу. Дополнительное обследование специалиста не будет лишним в такой ситуации.

Ведь утопление — не шутка. По данным Всемирной организации здравоохранения, 0,7% всех случаев смерти в мире случаются именно по этой причине.

Что касается вторичного утопления, то такие случаи также встречаются. Например, в 2008 году в США 10-летний мальчик умер дома через несколько часов после возвращения из бассейна. Мальчик пришел домой, потом сказал маме, что он очень устал. Женщина позволила сыну отдохнуть, а когда пришла его проведать, увидела, что он умер во сне.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков