Ни один из граждан не застрахован от вторичного утопления, состояния, когда после того, как человека спасли из воды и оказали ей первую помощь, он возвращается домой и вскоре умирает.
Такое случается из-за того, что в легких человека остается вода, из-за чего возникает отек органа. Особенно бдительными нужно быть родителям, которые отдыхают с детьми.
— Можно “откачать” ребенка, но часть воды все равно остается в легких, и постепенно она вызывает их отек. Сначала он не создает проблем для организма, но через несколько часов или дней может привести к смерти, — говорится в сообщении Всеукраинского союза парамедиков.
Чтобы избежать таких осложнений, специалисты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций.
Как предотвратить вторичное утопление:
- учить ребенка хорошо плавать с ранних лет;
- постоянно наблюдать за ребенком, который находится в воде, даже если он хорошо плавает;
- мгновенно реагировать на странное поведение ребенка в воде (например, голова запрокинута назад, он пытается удержаться на поверхности, глаза открыты, но взгляд “стеклянный”);
- маленьких детей не отпускать дальше, чем длина вытянутой руки;
- во время ухудшения состояния по каким-либо причинам сразу забрать ребенка из воды, самостоятельно осмотреть его, при необходимости обратиться к врачу.
В то же время если малыш тонул, и ему оказали первую помощь, все равно нужно быть бдительным и реагировать на определенные симптомы, среди них:
- затрудненное дыхание;
- нехарактерная для ребенка усталость;
- странное поведение;
- непрерывный кашель,
- дискомфорт в грудной клетке.
Специалисты рекомендуют родителям ребенка, который тонул, все равно обратиться к врачу. Дополнительное обследование специалиста не будет лишним в такой ситуации.
Ведь утопление — не шутка. По данным Всемирной организации здравоохранения, 0,7% всех случаев смерти в мире случаются именно по этой причине.
Что касается вторичного утопления, то такие случаи также встречаются. Например, в 2008 году в США 10-летний мальчик умер дома через несколько часов после возвращения из бассейна. Мальчик пришел домой, потом сказал маме, что он очень устал. Женщина позволила сыну отдохнуть, а когда пришла его проведать, увидела, что он умер во сне.
Источник: Всеукраинский союз парамедиков