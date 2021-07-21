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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Рано ушел из больницы: в Черниговской области мужчина умер от ботулизма

лікарня в україні

В Черниговской области 74-летний мужчина умер от ботулизма. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в состоянии средней тяжести на следующий день после употребления подозрительного продукта.

Его госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Но через неделю лечения мужчина самовольно покинул больницу. А через четыре дня его уже госпитализировали в областную больницу, где он через два дня умер.

По результатам эпидрасследования, ботулизм у мужчины спровоцировала кровяная колбаса домашнего приготовления. Она около двух месяцев хранилась в домашнем холодильнике.

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего консервирования — мясо, рыба, вяленые, консервированные или копченые продукты.

Симптомы: нарушение близкого зрения, сильно выраженная сухость во рту, трудно говорить, головокружение, мышечная слабость, кратковременные признаки поражения пищеварительной системы.

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В случае возникновения симптомов ботулизма следует сразу обратиться за помощью к врачу. Подробнее о ботулизме и как его лечить — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ

Фото: Dreamstime

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