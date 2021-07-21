В Дании беременным женщинам разрешили вакцинироваться от коронавируса.

Управления здравоохранения рекомендует женщинам делать прививки во втором или третьем триместре.

Иммунизироваться от вируса беременные смогут по предварительной записи у врача.

Однако тем, кто лишь планирует забеременеть или же проходит курс по лечению бесплодия, рекомендуют сделать вакцинацию до наступления беременности.

Такое решение власти страны приняли, изучив опыт других европейских стран, в частности Швеции и Нидерландов, где уже делают прививки от вируса.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Первыми прививки сделали медикам, военнослужащим, правоохранителям и сотрудникам образовательной сферы.

Позже начали вакцинировать взрослое население, а также детей старшего возраста, в отдельных странах уколы делают беременным женщинам.

В Украине этот процесс начался в конце февраля 2021 года. С 21 июля стартовал пятый этап кампании. Он является последним в национальном плане иммунизации населения от Covid-19.

Источник: Politiken