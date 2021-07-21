Во Франции ввели систему Covid-пропусков из-за увеличения количества новых случаев коронавируса. С 21 июля граждане страны, которые хотят попасть в театры, музеи и кинотеатры, должны иметь некоторые документы.

Речь о документе, подтверждающем то, что человек вакцинировался от Covid-19, или же отрицательный тест. Ожидается, что сегодня представители правительства начнут обсуждать, распространять ли в августе эти требования на вход в кафе, рестораны и торговые центры.

Covid-пропуска вступили в силу после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о 18 тыс. новых случаев коронавируса в течение последних суток.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, во Франции в нынешнюю, четвертую волну Covid-19 доминирует распространение более заразного штамма Дельта.

— Мы находимся в четвертой волне. Штамм Дельта доминирует, он заразнее, — отметил он.

Премьер-министр добавил, что из 18 тыс. человек, у которых обнаружили болезнь, 96% не были вакцинированы от Covid-19.

Недавно во Франции вандалы разгромили два центра массовой вакцинации от коронавируса на фоне протестов против введения более жестких карантинных ограничений. Инциденты произошли тогда, когда около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против жестких карантинных мер, которые ввели из-за стремительного распространения инфекции.

Источник: BBC