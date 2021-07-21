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Лариса Божко |

В Киеве можно записаться онлайн на вакцинацию от Covid-19 препаратом Moderna

В Киеве можно записаться онлайн на вакцинацию от Covid-19 препаратом Moderna

В Киеве с 22 по 25 июля в системе Helsi будет проводиться онлайн-запись на вакцинацию от Covid-19 препаратом Moderna. Прививку можно будет сделать в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре.

Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие в возрасте от 18 лет. Но только по предварительной записи.

Прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить все желающие киевляне от 60 лет. Также в центре вакцинации доступна для всех вакцина CoronaVac.

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С 23 июля можно записаться на вакцинацию в любой пункт прививок на базе медучреждений, независимо от места проживания, регистрации или места приема семейного врача.

В приложении Helsi будут также доступны данные о записи — дата, время и номер бригады.

В Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. В связи с этим всем желающим получить прививку больше не нужно записываться через портал или приложение Дія.

Источник: Helsi

Фото: Depositphotos

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