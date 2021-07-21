Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие в возрасте от 18 лет. Но только по предварительной записи.

Прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить все желающие киевляне от 60 лет. Также в центре вакцинации доступна для всех вакцина CoronaVac.

С 23 июля можно записаться на вакцинацию в любой пункт прививок на базе медучреждений, независимо от места проживания, регистрации или места приема семейного врача.

В приложении Helsi будут также доступны данные о записи — дата, время и номер бригады.

В Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. В связи с этим всем желающим получить прививку больше не нужно записываться через портал или приложение Дія.

Источник: Helsi