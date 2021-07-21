В Украине от коронавируса умирает больше людей, чем от рака.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве умерших с указанием причин.

Согласно официальной информации, в период с января по май 2021 года в стране умерли 299 964 человека. Среди них от коронавируса скончались 33 912 украинцев, от злокачественных новообразований — 30 333 гражданина.

При этом наиболее частой причиной смерти украинцев с начала года были болезни системы кровообращения, умерли 185 828 человек, среди них от ишемической болезни сердца — 129 918 людей, от цереброваскулярных болезней — 35 424.

В этот период инфекционные и паразитарные болезни спровоцировали смерть 2 710 человек. Туберкулез унес жизни 1 264 граждан, СПИД — 983 украинцев.

Болезни органов дыхания вызвали смерть 10 464 человек, грипп и пневмония — 8 252 людей.

От заболеваний органов пищеварения умерли 10 316 человек.

Среди причин смерти украинцев были так называемые внешние факторы, среди них — транспортные несчастные случаи, утопление на водоемах, гибель при пожаре, случайное и алкогольное отравление, самоубийства и умышленные убийства.

Источник: Госстат Украины