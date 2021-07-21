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Дмитро Кудрявцев |

Взрывными темпами: украинцев предупредили о росте заболеваемости Covid-19

Коронавірус

В ближайшее время на территории Украины заболеваемость коронавирусом может начать расти взрывными темпами.

Такое мнение выразили Национальной академии наук Украины, ссылаясь на оперативные эпидемические данные.

— На сегодняшний день резкого увеличения количества заболевших не наблюдается ни в одной из областей страны, но вероятность подобного развития событий очень высока, — считают ученые.

В НАН подчеркнули, что на протяжении нескольких недель отмечается рост основных показателей – количества позитивных ПЦР тестов, госпитализированных украинцев и прироста новых больных на 16,6%, 4,9% и 7,3% соответственно.

Ученые предупредили, что в случае, если не будут приняты необходимые меры – эпидемические показатели могут приблизиться к странам, где распространен штамм Дельта.

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Источник: пресс-служба Национальной академии наук Украины

Фото: Depositphotos

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