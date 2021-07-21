Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

За сутки в Украине подтвердили 655 новых случаев Covid-19

За сутки в Украине подтвердили 655 новых случаев Covid-19

По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 245 930 случаев коронавируса, а за сутки – 655. Среди них – 37 детей и 18 медработников.

Всего в Украине от вируса умерло 52 769 человек, за день – 13 человек. В больницы с Covid-19 попали 508 пациентов.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 182 502 украинцам, за сутки – 577.

За все время пандемии Covid-19 в Украине осуществили 11 200 678 ПЦР-тестов, а за последние сутки — 18 151 тестирование.

Коронавирус в Украине 21 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

  • г. Киев — 232 случая;
  • Винницкая область — 12 случаев;
  • Волынская область — 6 случаев;
  • Днепропетровская область — 27 случаев;
  • Донецкая область — 39 случаев;
  • Житомирская область — 10 случаев;
  • Закарпатская область — 10 случаев;
  • Запорожская область — 31 случай;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область — 13 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Львовская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 14 случаев;
  • Одесская область — 59 случаев;
  • Полтавская область — 10 случаев;
  • Ровенская область — 4 случая;
  • Сумская область — 17 случаев;
  • Тернопольская область — 9 случаев;
  • Харьковская область — 41 случай;
  • Херсонская область — 26 случаев;
  • Хмельницкая область — 14 случаев;
  • Черкасская область — 12 случаев;
  • Черновицкая область — 4 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Вакцинация в Украине

За сутки, 20 июля, в Украине прививки сделали 100 003 людям. Одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы — 39 416 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 279 666 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 20 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 245 275 случаев вируса, за сутки – 598.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка