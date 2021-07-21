Коронавирус в Украине 21 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 245 930 случаев коронавируса, а за сутки – 655. Среди них – 37 детей и 18 медработников.
Всего в Украине от вируса умерло 52 769 человек, за день – 13 человек. В больницы с Covid-19 попали 508 пациентов.
В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 182 502 украинцам, за сутки – 577.
За все время пандемии Covid-19 в Украине осуществили 11 200 678 ПЦР-тестов, а за последние сутки — 18 151 тестирование.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
- г. Киев — 232 случая;
- Винницкая область — 12 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 27 случаев;
- Донецкая область — 39 случаев;
- Житомирская область — 10 случаев;
- Закарпатская область — 10 случаев;
- Запорожская область — 31 случай;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область — 13 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 28 случаев;
- Львовская область — 24 случая;
- Николаевская область — 14 случаев;
- Одесская область — 59 случаев;
- Полтавская область — 10 случаев;
- Ровенская область — 4 случая;
- Сумская область — 17 случаев;
- Тернопольская область — 9 случаев;
- Харьковская область — 41 случай;
- Херсонская область — 26 случаев;
- Хмельницкая область — 14 случаев;
- Черкасская область — 12 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Вакцинация в Украине
За сутки, 20 июля, в Украине прививки сделали 100 003 людям. Одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы — 39 416 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 279 666 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 20 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 245 275 случаев вируса, за сутки – 598.