Коронавирус в Украине 21 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 245 930 случаев коронавируса, а за сутки – 655. Среди них – 37 детей и 18 медработников.

Всего в Украине от вируса умерло 52 769 человек, за день – 13 человек. В больницы с Covid-19 попали 508 пациентов.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 182 502 украинцам, за сутки – 577.

За все время пандемии Covid-19 в Украине осуществили 11 200 678 ПЦР-тестов, а за последние сутки — 18 151 тестирование.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

г. Киев — 232 случая;

Винницкая область — 12 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 27 случаев;

Донецкая область — 39 случаев;

Житомирская область — 10 случаев;

Закарпатская область — 10 случаев;

Запорожская область — 31 случай;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область — 13 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 24 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 59 случаев;

Полтавская область — 10 случаев;

Ровенская область — 4 случая;

Сумская область — 17 случаев;

Тернопольская область — 9 случаев;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 12 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Вакцинация в Украине

За сутки, 20 июля, в Украине прививки сделали 100 003 людям. Одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы — 39 416 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 4 279 666 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 20 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 245 275 случаев вируса, за сутки – 598.