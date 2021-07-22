Общепринятую рекомендацию сохранять прямую спину во время приседания со штангой или другой тяжестью, чтобы избежать боли в спине, подвергли сомнению в новом исследовании ученые Университета Кертина в Австралии.

В ходе научного эксперимента велось наблюдение за людьми, которые регулярно выполняли мануальные упражнения на протяжении более пяти лет. Было обнаружено, что те, кто испытывал боль в пояснице, с большей вероятностью использовали рекомендованную технику приседания и удержания спины прямо. В то время как те, у кого не было боли в спине, были склонны не придерживаться классических советов.

— Мы обнаружили, что те, кто страдает болями в пояснице, с большей вероятностью будут делать упражнения с менее согнутой поясницей и более похожей на приседание техникой, — отметил ведущий научный сотрудник Университета Ник Сарачени.

Он объяснил, что в ходе исследования участники должны были выполнить 100 подъемов, используя два бокса с разным весом, а ученые наблюдали и измеряли их действия.

По мнению исследователей, универсального подхода к предотвращению боли в пояснице, связанной с подъемом тяжестей, не существует. Скорее может потребоваться более индивидуальный подход, который может стать предметом будущих исследований.

Распространенные предположения о том, что люди, которые испытывают боль в пояснице во время подъема тяжестей, делают это якобы неправильно, не были подтверждены исследованием. И это вызывает вопросы относительно текущих рекомендаций по безопасному подъему тяжестей, отмечают авторы научного проекта.