Из-за пандемии коронавируса в мире снизился уровень охвата плановой вакцинацией среди детей, не стала исключением и Украина. В течение 2020 года в стране сделали значительно меньшее количество прививок, чем обычно, а в некоторых регионах число вообще катастрофически низкое.

Об этом сообщил глава парламентских Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— В прошлом году охват плановым прививкам населения достиг 80%. Однако для полноценной защиты и достижения коллективного иммунитета, как отмечает ВОЗ, нужно достичь уровня 95%, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, только процент профилактики гемофильной инфекции и гепатита В среди детей первого года жизни приближается к плановому показателю. А, например, уровень охвата вакцинацией БЦЖ составляет в Украине около 30%, что недопустимо мало.

— Показатели по охвату второй прививкой БЦЖ в Тернопольской области — 5%, Волынской — 6%, Ивано-Франковской — 7,2%, Херсонской — 7,1%, — добавляет глава.

Низкий уровень охвата вакцинацией и третьей дозой вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка детей до года. В частности, в Одесской области это показатель — 25%, в Закарпатской — 23%, в Винницкой — 24,8%.

Всего на территории страны иммунизация третьей дозой вакцины от дифтерии и столбняка на уровне 30,88%.

В стране надо увеличивать количество вакцинированных, чтобы избежать смертей граждан от болезней, с которыми мир давно борется с помощью вакцины.

По информации ВОЗ, в течение 2020 года 23 млн детей в мире не получили основные вакцины. Это грозит вспышками заболеваний.

В Украине профилактические плановые прививки делают против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Продолжается и вакцинация от коронавируса.

Источник: Михаил Радуцкий