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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-прививки для всех детей 12+ в Украине — когда это будет возможно

Коронавірус

В Минздраве Украины рассказали, когда дети без сопутствующих патологий и определенных социальных обстоятельств смогут получить прививку от коронавируса.

Иммунизация этой группы населения предусмотрена общим планом вакцинации в стране.

— Возможность вакцинации детей без сопутствующих патологий старше 12 лет будет рассмотрена тогда, когда будут достигнуты высокие уровни охвата двумя дозами среди взрослого населения и в приоритетных группах, — сообщили в ведомстве Фактам ICTV.

Сейчас кампания в стране продолжается в соответствии с дорожной картой прививок.

Приоритет на 1-4 этапах вакцинации предоставлялся исключительно группам риска, а с 21 июля 2021 года сделать укол могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

— Приоритет для групп риска все равно будет сохраняться, поскольку некоторые из них будут делать прививки параллельно, — добавили в Минздраве.

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В то же время дети от 12 лет с сопутствующими патологиями будут иметь приоритет в получении прививки. Им будут делать укол вакциной Comirnaty по рекомендации врача. Обязательной вакцинация от коронавируса для украинских детей из этой группы не будет.

Фото: Depositphotos

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