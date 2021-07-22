В Минздраве Украины рассказали, когда дети без сопутствующих патологий и определенных социальных обстоятельств смогут получить прививку от коронавируса.

Иммунизация этой группы населения предусмотрена общим планом вакцинации в стране.

— Возможность вакцинации детей без сопутствующих патологий старше 12 лет будет рассмотрена тогда, когда будут достигнуты высокие уровни охвата двумя дозами среди взрослого населения и в приоритетных группах, — сообщили в ведомстве Фактам ICTV.

Сейчас кампания в стране продолжается в соответствии с дорожной картой прививок.

Приоритет на 1-4 этапах вакцинации предоставлялся исключительно группам риска, а с 21 июля 2021 года сделать укол могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

— Приоритет для групп риска все равно будет сохраняться, поскольку некоторые из них будут делать прививки параллельно, — добавили в Минздраве.

В то же время дети от 12 лет с сопутствующими патологиями будут иметь приоритет в получении прививки. Им будут делать укол вакциной Comirnaty по рекомендации врача. Обязательной вакцинация от коронавируса для украинских детей из этой группы не будет.